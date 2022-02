Cal Poly ofrecerá servicios gratuitos para la declaración de impuestos a personas de bajos ingresos

El artículo fue originalmente escrito en Inglés. La traducción en Español fue hecha por José González.

Más de 50 estudiantes de contabilidad de Cal Poly van a ofrecer servicios gratuitos de preparación de impuestos por medio del programa Volunteer Income Tax Assistance Program, o VITA, los próximos sábados desde el 29 de enero hasta el 12 de marzo.

Según un comunicado de prensa de Cal Poly, la clínica de impuestos está abriendo sus puertas a personas con ingresos de $58 000 o menos. Los estudiantes que han recibido el certificado del IRS comenzarán la preparación de impuestos, luego profesores y contadores públicos certificados revisarán y presentarán esas declaraciones de impuestos. VITA está autorizado por el Servicio de Impuestos Internas (IRS) y la California Franchise Tax Board.

Participantes deben presentar su Identificación (ID), tarjeta con Número de Seguro Social (SSN) y/o Número de Identificación del Contribuyente (ITIN), declaración de impuestos del año 2020 y todo documento del año 2021 relacionado con sus impuestos. Es requerido que todos los participantes hagan una cita por medio del sitio web www.myfreetaxes.org.

Estudiante de dirección de empresas de cuarto año, Ahmed Cruz Juarez, será uno de los estudiantes ayudando en la clínica de impuestos— además va estar a cargo de las redes sociales y marketing para el evento.

“Normalmente, en el caso de impuestos, uno tiene que presentarse con un individuo que le cobra por arreglar su declaración de impuestos”, dijo Cruz Suarez. “Cuando uno viene a Cal Poly o cualquier sitio de VITA, no solamente recibe servicios gratuitos, pero también logra quitarse un peso de encima”.

Clínicas de VITA estarán en el tercer piso del Cal Poly Business Building (edificio número 3).

Visitantes deben entrar por el lado oeste del campus en California Boulevard y seguir los rótulos hacia los estacionamientos gratuitos C4 y C7.

Clientes también tienen la opción de llenar los formularios necesarios en el sitio web vita.cal poly.edu, pasar a dejar los formularios a la clínica, y después regresar la semana siguiente para revisar y firmar los formularios necesarios.

Participantes deben tener cubrebocas puesto y presentar comprobante de vacunación o un resultado negativo de COVID-19 dentro de las 72 horas posteriores a la visita. Solo un representante por familia será permitido en el edificio.

En coordinación con United Way of Northern Santa Barbara County, estudiantes también van a presentar más clínicas de VITA en otros dos sitios de la costa central: Allan Hancock College Community Education Center y Oceano Elementary School. Más información acerca de estas clínicas de United Way están disponibles llamando al 805-922-0329, ext. 103.

Orfalea College of Business ha presentado clínicas de VITA en el campus desde 1992, ayudando a preparar más de 7 000 declaraciones de impuestos para miembros de la comunidad solo en la última década.

Formularios de impuestos necesarios incluyen gastos por cuidado de hijos, Carta 6419 para pagos mensuales por adelantado del crédito fiscal por hijos, e información acerca del seguro médico. Aquellos que recibieron la tercera ronda de cheques de estímulo en 2021 también deberían presentar la Carta 6475.

Más información está disponible en inglés y español si llama al 805-756-2667, o si sigue el sitio web vita.calpoly.edu.