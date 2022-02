Lo que los estudiantes necesitan saber sobre la nueva lotería de vivienda de PCV

El artículo fue originalmente escrito en Inglés. La traducción en Español fue hecha por Ava Farriday.

En el próximo año, 500 estudiantes serán seleccionados para la vivienda en campus ingresando en una lotería debido a una disponibilidad limitada, como anunció University Housing (residencia universitaria) el 12 de enero.

Según un correo electrónico enviado a los estudiantes, la mayoría de los espacios disponibles en los apartamentos del campus “se llenarán por estudiantes que forman parte del programa de vivienda de dos años requerido por la Universidad”.

Estos estudiantes incluyen Cal Poly Scholars en su primer año de escuela, estudiantes atletas y estudiantes en la Facultad de Agricultura, Alimentación, y Ciencias Ambientales (CAFES), la Facultad de Arquitectura y Diseño Ambiental (CAED) y la Facultad de Ingeniería (CENG), la facultad más nueva en unirse al requisito de vivienda. Estos grupos de estudiantes tendrán prioridad en sus solicitudes.

Nona L. Matthews, directora auxiliar de Outreach and Communications de University Housing, dijo que, “los estudiantes de segundo año que no están requeridos a vivir en el campus pueden inscribirse en la lista de interesados con todos los demás estudiantes, incluidos los estudiantes de tercer, cuarto y quinto año”.

Es necesario que Anthony Roesnch, el estudiante de primer año de gestión de la construcción, viva en el campus durante dos años porque su especialidad se encuentra en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Sabiendo que le garantizan vivienda, dijo que la nueva lotería de vivienda “parece dar a todos una oportunidad, … independientemente del conocimiento o estado de tal vez discapacidades u otras dolencias que puedan afectarles”.

Para la lotería de vivienda en el campus 2022-2023, los 500 espacios estarán disponibles para otros estudiantes de Cal Poly fuera del requisito de vivienda, pero que aún están interesados en vivir en el campus, según University Housing.

Las personas interesadas tendrán que llenar una lista de intereses que se abrirá a las 9 a.m. el jueves 24 de febrero y cerrará a las 11:59 p.m. el domingo 27 de febrero. University Housing anticipa una alta demanda de los “aproximadamente” 500 espacios disponibles, por lo que la lista inicial de intereses permanecerá abierta durante un período limitado de cuatro días, según University Housing.

Matthews dice que la lotería fue diseñada con flexibilidad en mente para los horarios de los estudiantes.

“Muchos estudiantes pueden tener prioridad en clase, trabajo u otras prioridades conflictivas cuando se abre la aplicación” — dijo Matthews. “Ofrecer espacios por lotería garantiza que los estudiantes que no se hayan podido registrar cuando se abre la solicitud o el mismo día en que se abre puedan tener la oportunidad de asegurar la vivienda”.

Una vez que los estudiantes hayan expresado su interés en la lotería en la primera lista, la lista inicial será despejada, con una nueva lista de interés abierta en una fecha posterior. Esta fecha aún no se ha determinado y se basará en la disponibilidad.

Matthews dice que se enviará un recordatorio a los estudiantes que no tuvieron éxito en la primera ronda de interés. Este recordatorio permitirá a los estudiantes “inscribirse en esta segunda lista de intereses cuando se abra, si todavía quieren vivienda en el campus”.

“Queremos llenar esos aproximadamente 500 espacios lo antes posible, para que los estudiantes puedan continuar con cualquier opción de vivienda fuera del campus que estén considerando” — dijo Matthews.

Para los estudiantes que planean vivir fuera del campus, University Housing declaró en un correo electrónico que animan a los estudiantes a comenzar a buscar ahora.

Josh Tarica, que actualmente se encuentra en el proceso de solicitud de un Asesor Residente (RA), está solicitando la lotería como plan de respaldo en caso de que su puesto de mentor no funcione.

“Creo que si algo falla, probablemente saldría del campus debido al espacio limitado que hay en Poly Canyon Village (PCV)” — dijo Tarica.

La vivienda universitaria proporciona un enlace para que los estudiantes exploren la variedad de opciones de alojamiento disponibles fuera del campus.

A continuación se muestra una versión resumida del calendario actual para la lotería a través del sitio web de University Housing:

ENE. 20 Los estudiantes de primer año que están incluidos en el requisito de dos años de vivienda en el campus pueden comenzar a solicitar exenciones, si se desea. Los detalles se pueden encontrar en el sitio web de University Housing.

FEB. 8 La solicitud de vivienda en el campus se abre para los estudiantes requeridos con un pago inicial de $500 requerido durante la inscripción.

FEB. 24-27 La lista de interés para los 500 espacios reservados para estudiantes no requeridos está abierta a las 9 a.m. el 24 de febrero y cierra a las 11:59 p.m. el 27 de febrero. Debido a que los lugares serán otorgados por lotería, no hay beneficio a la inscripción temprana, pero usted debe inscribirse durante la ventana que la aplicación está abierta. No se requiere ningún pago al registrarse.

FEB. 28 Los estudiantes en la lista de espera serán contactados si su nombre sale por sorteo. Si son contactados, tendrán 48 horas para pagar su pago inicial no reembolsable de $500 e indicar sus preferencias de vivienda (comunidad de aprendizaje, género de vivienda).

MARZO 2-18 Los estudiantes requeridos y los estudiantes que han recibido los 500 espacios de lotería pueden formar grupos de compañeros de cuarto de hasta cuatro estudiantes. Se permite solicitar un grupo de compañeros de cuarto de menos de cuatro personas. Habrá algunos apartamentos para cinco y seis personas, pero no hay manera de formar un grupo garantizado de cinco o seis estudiantes para llenar esos apartamentos.

MARZO de 18 Este es el último día para editar las preferencias de compañero de cuarto. Todos los compañeros de un grupo deben indicar las mismas preferencias para las comunidades de aprendizaje de vivienda o es posible que sus solicitudes no se procesen correctamente.

ABRIL 5- 20 (TENTATIVO)* Los grupos de compañeros de cuarto seleccionarán sus habitaciones y apartamentos. El orden de selección será por lotería. Los grupos podrán elegir apartamentos que estén dentro de su comunidad de aprendizaje elegida y las ubicaciones de esas comunidades en PCV y Cerro Vista probablemente serán publicadas antes del 18 de marzo.

*Según el horario completo publicado en University Housing, “se pueden añadir fechas adicionales. Las fechas marcadas como provisionales están sujetas a cambios”.

Este plan de vivienda depende de que la matrícula se mantenga estable durante el año escolar 2022-2023, y de los planes de vivienda de la Universidad para albergar a todos los estudiantes de primero año en los dormitorios. Para el 2035, el Plan Maestro del Campus requiere la vivienda de un 65% de los estudiantes en el campus para el 2035.

Para obtener más información y detalles aquí está el calendario completo de la Lotería de la Vivienda en Campus.