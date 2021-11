Banda estudiantil Couch Dog lanza el primer EP “Bad and Better than Ever”

El artículo fue originalmente escrito en Inglés. La traducción en Español fue hecha por Mieke Esparza.

La banda estudiantil de indie-surf-rock, Couch Dog, lanzó su primer EP, “Bad and Better than Ever”, el 5 de noviembre.

La música original del estudiante de ingeniería mecánica del último año, Tasha Lee; del estudiante de administración de empresas del último año, Pablo Acosta; del estudiante de ingeniería informática de segundo año, Josh Cheruvelil y del estudiante de ingeniería de fabricación del último año, Max Ferrer, ya está disponible para transmitir en Spotify y Apple Music.

Al caracterizar su música, Lee la describe como una mezcla de géneros.

“Usualmente mezclamos los mundos de surf rock, indie, garage” — dice Lee, la bajista de Couch Dog. “Es música alegre y emocional”.

A veces se describe como indie-pop — “pero es una forma de indie-pop que a veces es intensa” — dice el guitarrista eléctrico principal, Acosta.

El guitarrista rítmico y cantante, Ferrer, pasó los últimos dos años escribiendo letras y música para compartir ideas junto con la banda. Couch Dog se originó como una banda de covers, pero se ha desarrollado y ahora el 70% de su música consiste en originales según Ferrer.

El lanzamiento de “Bad and Better than Ever” está “tardando mucho en llegar” dice Ferrer. De los shows en vivo, los fans de la banda reconocen fácilmente y “se emocionan” con las pistas musicales destacadas, dice Ferrer.

En el espectáculo más reciente de Couch Dog, Lee dijo que notó más seguidores nuevos.

“Incluso gente que no conozco cantaba”— dice Lee. “Yo le dije: ‘no somos como amigos cercanos, ¿cómo sabes esta canción?’”

Durante un espectáculo reciente de una canción original, Acosta dice que también nota un crecimiento de nuevos seguidores.

“Había una chica a mi lado”— dice Acosta. “Ella nos mira fijamente todo el tiempo con una gran sonrisa, cantando casi todas las palabras de ‘Spit’. Las personas son súper receptivas”.

Cualquier oportunidad para animar al público a “cantar juntos” con la banda siempre es divertido, dice Ferrer.

Video By Amanda Wernik

Según Lee, cuyo cabello azul está en la portada del EP, ella ha comenzado a ser reconocida por fans en público y en su trabajo.

“Es divertido saber que hay estudiantes inesperados de Cal Poly quienes le gustan lo que estamos publicando y quieren volver”— dice Lee.

Desde el lanzamiento del EP de Couch Dog para principios de noviembre, 2.708 oyentes han transmitido sus tres canciones: “Spit,” “Rosejam” y “Scary Girl”.

De las canciones originales de Couch Dog, estas tres pistas musicales son “la mejor claridad en práctica” y las más esperadas por los amigos según Ferrer.

Grabaciones individuales de cada instrumento y vocal encima del otro crean cada pista musical. Según Ferrer, este es un proceso largo y gratificante que permite el control más creativo sobre la producción.

Los tambores en “Spit” llevaron varios días de grabación dice el baterista , Cheruvelil.

El tiempo y compromiso para alcanzar la excelencia es evidente en la música y dicen que es de lo que la banda está más orgullosa.

“Es muy gratificante. Pero, también fue un infierno”— dice Ferrer.

Un proyecto hecho en una habitación y en una casa rodante; Acosta dice que es gratificante oír que la música suena oficial y que “apoya al sonido” en total.

Con un crecimiento de seguidores quienes se están familiarizando con su música, los miembros de Couch Dog dicen que esperan continuar tocando para ellos.

“Mi cosa favorita acerca de la música es tocar música”— dice Ferrer. “Y lo único mejor que tocar música es tocar música para el público. Porque entonces otra gente puede disfrutarla”.